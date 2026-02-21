00:07 ()
Кёльн - Хоффенхайм 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
21 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Кёльн
Хоффенхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврМарвин Швебе
39ТурциязщДженк Озкачар
6ГерманиязщЭрик Мартель
2ШвейцариязщЖоэль Шмид
32СШАпзКристоффер Лунн
16ПольшапзЯкуб Каминьский
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
29ГерманияпзЯн Тильман
5ГерманияпзТом Краус
9ГерманиянпРагнар Ахе
30ГерманиянпМариус Бюльтер
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
6ГерманияпзГриша Прёмель
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
27ХорватияпзАндрей Крамарич
11КосовопзФисник Аслани
29Кот-д'ИвуарпзБазумана Туре
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
03.10.2025Германия — Бундеслига6-й турХоффенхайм0 : 1Кёльн
11.02.2024Германия — Бундеслига21-й турХоффенхайм1 : 1Кёльн
16.09.2023Германия — Бундеслига4-й турКёльн1 : 3Хоффенхайм
22.04.2023Германия — Бундеслига29-й турХоффенхайм1 : 3Кёльн
30.10.2022Германия — Бундеслига12-й турКёльн1 : 1Хоффенхайм
06.03.2022Германия - Бундеслига25-й турКёльн0 : 1Хоффенхайм
15.10.2021Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм5 : 0Кёльн
24.01.2021Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм3 : 0Кёльн
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турКёльн2 : 3Хоффенхайм
27.05.2020Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм3 : 1Кёльн
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур3 : 1Кёльн
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й турКёльн1 : 2
30.01.2026Германия — Бундеслига20-й турКёльн1 : 0
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур2 : 1Кёльн
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турКёльн2 : 1
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турХоффенхайм3 : 0
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур5 : 1Хоффенхайм
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турХоффенхайм3 : 1
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур0 : 2Хоффенхайм
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур1 : 3Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Аугсбург2225
12 Кёльн2223
13 Боруссия М2222
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2220
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

Отзывы и комментарии к матчу

