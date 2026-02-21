Кёльн - Хоффенхайм 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марвин Швебе
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|5
|пз
|Том Краус
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|Лукас Кваснёк
|Кристиан Ильцер
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|11.02.2024
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|22.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2022
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|15.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 0
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Аугсбург
|22
|25
|12
|Кёльн
|22
|23
|13
|Боруссия М
|22
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13