00:07 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Свернуть список

РБ Лейпциг - Боруссия Д 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
21 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
РБ Лейпциг
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
26БельгияврМартен Вандевордт
4ВенгриязщВилли Орбан
17ГерманиязщРидле Баку
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
10ГерманияпзБраян Груда
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
7НорвегиянпАнтонио Нуса
40Бразилиянп Ромуло
1ШвейцарияврГрегор Кобель
49ИталиязщЛука Реджани
3ГерманиязщВальдемар Антон
5АлжирзщРами Бенсебаини
24ШвециязщДаниэль Свенссон
2БразилиязщЯн Коуто
8ГерманияпзФеликс Нмеча
20АвстрияпзМарсель Забитцер
17АнглияпзКарни Чуквуэмека
9ГвинеянпСеру Гирасси
27ГерманиянпКарим Адейеми
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБоруссия Д1 : 1РБ Лейпциг
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия Д
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
05.04.2023Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
03.03.2023Германия — Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
10.09.2022Германия — Бундеслига6-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия Д
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д1 : 4РБ Лейпциг
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 1Боруссия Д
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 2
11.02.2026Кубок Германии1/4 финала2 : 0РБ Лейпциг
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 2РБ Лейпциг
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турРБ Лейпциг1 : 2
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур1 : 1РБ Лейпциг
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБоруссия Д2 : 0
13.02.2026Германия — Бундеслига22-й турБоруссия Д4 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 2Боруссия Д
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й турБоруссия Д3 : 2
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБоруссия Д0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Аугсбург2225
12 Кёльн2223
13 Боруссия М2222
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2220
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close