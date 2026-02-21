РБ Лейпциг - Боруссия Д 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|17
|зщ
|Ридле Баку
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|10
|пз
|Браян Груда
|49
|нп
|Ян Диоманд
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|1
|вр
|Грегор Кобель
|49
|зщ
|Лука Реджани
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|2
|зщ
|Ян Коуто
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Карим Адейеми
|Оле Вернер
|Нико Ковач
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|05.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Аугсбург
|22
|25
|12
|Кёльн
|22
|23
|13
|Боруссия М
|22
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13