Ланс - Монако 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 18:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
21 Февраля 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ланс
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монако, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Монако
Монако
40 Франция вр Робен Риссер
4 Босния и Герцеговина зщ Нидал Челик
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Франция зщ Матьё Юдоль
28 Франция пз Адриен Томассон
5 Черногория пз Андрия Булатович
2 Франция пз Рубен Агилар
22 Франция нп Уэсли Саид
11 Франция нп Одсонн Эдуар
10 Франция нп Флорьян Товен
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
25 Бельгия зщ Ваут Фас
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
15 Сенегал пз Ламин Камара
9 США пз Фоларин Балогун
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
23 Франция пз Аладжи Бамба
28 Франция пз Мамаду Кулибали
14 Дания нп Мика Биерет
27 Сенегал нп Крепен Диатта
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Монако1 : 4Ланс
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ланс4 : 0Монако
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Монако1 : 1Ланс
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3Монако
07.01.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс2 : 2 5 : 6Монако
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Монако3 : 0Ланс
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс3 : 0Монако
20.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Монако1 : 4Ланс
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Ланс2 : 2Монако
30.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Ланс2 : 4Монако
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 5Ланс
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Ланс3 : 1
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 4Ланс
30.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 3 : 1Ланс
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако2 : 3
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Монако3 : 1
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Монако
05.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 1Монако
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2252
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Ренн2234
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Анже2229
12 Брест2227
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

