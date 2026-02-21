Ланс - Монако 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Монако, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Робен Риссер
|4
|зщ
|Нидал Челик
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|28
|пз
|Адриен Томассон
|5
|пз
|Андрия Булатович
|2
|пз
|Рубен Агилар
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|10
|нп
|Флорьян Товен
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|25
|зщ
|Ваут Фас
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|15
|пз
|Ламин Камара
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|24
|пз
|Симон Адингра
|23
|пз
|Аладжи Бамба
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|14
|нп
|Мика Биерет
|27
|нп
|Крепен Диатта
|Пьер Саж
|Себастьен Поконьоли
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|07.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 5 : 6
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|30.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|22
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Ренн
|22
|34
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Анже
|22
|29
|12
|Брест
|22
|27
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13