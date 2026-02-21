00:07 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Свернуть список

Тулуза - Париж 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 20:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
21 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Тулуза
Париж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Париж, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Париж
Париж
1 Франция вр Гийом Рест
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
24 Франция пз Дайанн Металье
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
18 Сенегал пз Пап Диоп
15 Норвегия пз Арон Дённум
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
10 Франция нп Янн Гбоу
11 Аргентина нп Сантьяго Масса
35 Германия вр Кевин Трапп
6 Бразилия зщ Отавио
15 Франция зщ Тимоте Колодзейчак
19 Франция зщ Ноа Санги
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
23 Франция пз Руди Матондо
4 Франция пз Венсан Маршетти
10 Алжир пз Илан Кеббаль
7 Франция пз Алимами Гори
24 Италия нп Лука Колеошо
36 Италия нп Чиро Иммобиле
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Стефан Жийи
История личных встреч
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Париж0 : 3Тулуза
02.04.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. 31-й тур Тулуза2 : 1Париж
23.10.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 13-й тур Париж2 : 2Тулуза
01.05.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 36-й тур Париж3 : 1Тулуза
05.01.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 18-й тур Тулуза1 : 0Париж
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 1Тулуза
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 1 : 0Тулуза
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Тулуза1 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Тулуза0 : 0
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 2Тулуза
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Париж0 : 5
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Париж
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 0Париж
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Париж2 : 2
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Париж0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2252
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Ренн2234
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Анже2229
12 Брест2227
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close