Тулуза - Париж 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Париж, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гийом Рест
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|24
|пз
|Дайанн Металье
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|18
|пз
|Пап Диоп
|15
|пз
|Арон Дённум
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
|11
|нп
|Сантьяго Масса
|35
|вр
|Кевин Трапп
|6
|зщ
|Отавио
|15
|зщ
|Тимоте Колодзейчак
|19
|зщ
|Ноа Санги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|23
|пз
|Руди Матондо
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|7
|пз
|Алимами Гори
|24
|нп
|Лука Колеошо
|36
|нп
|Чиро Иммобиле
|Карлес Мартинес
|Стефан Жийи
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|02.04.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 31-й тур
|2 : 1
|23.10.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 13-й тур
|2 : 2
|01.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 36-й тур
|3 : 1
|05.01.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 18-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|22
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Ренн
|22
|34
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Анже
|22
|29
|12
|Брест
|22
|27
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13