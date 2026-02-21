00:08 ()
ПСЖ - Метц 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 22:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
21 Февраля 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
ПСЖ
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Метц, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Метц
Метц
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
6 Украина зщ Илья Забарный
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
49 Сенегал нп Ибрагим Мбайе
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Дания вр Джонатан Фишер
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
38 Сенегал зщ Садибу Сане
4 Габон зщ Ури-Мишель Мбула
97 Сенегал пз Фоде Балло-Туре
10 Франция пз Готье Эн
33 Франция пз Белив Мунонго
20 Франция пз Жесси Деменге
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
30 Сенегал нп Хабиб Диалло
9 Грузия нп Георгий Абуашвили
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Стефан Ле Миньян
История личных встреч
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Метц2 : 3ПСЖ
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Метц0 : 2ПСЖ
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур ПСЖ3 : 1Метц
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ5 : 0Метц
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Метц1 : 2ПСЖ
24.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Метц1 : 3ПСЖ
16.09.2020 Франция - Лига 1 1-й тур ПСЖ1 : 0Метц
30.08.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Метц0 : 2ПСЖ
10.03.2018 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ5 : 0Метц
08.09.2017 Франция - Лига 1 5-й тур Метц1 : 5ПСЖ
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 3ПСЖ
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 3 : 1ПСЖ
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ5 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 2ПСЖ
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСЖ1 : 1
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Метц1 : 3
06.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Метц0 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Метц
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Метц2 : 5
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Метц
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Метц». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2252
2
Лига чемпионов
ПСЖ2251
3
Лига чемпионов
Лион2245
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Лилль2234
6
Лига конференций
Ренн2234
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Лорьян2231
10 Тулуза2230
11 Анже2229
12 Брест2227
13 Гавр2226
14 Ницца2223
15 Париж2222
16
Стыковая зона
Осер2217
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2213

