ПСЖ - Метц 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Метц, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|зщ
|Илья Забарный
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|4
|зщ
|Ури-Мишель Мбула
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|10
|пз
|Готье Эн
|33
|пз
|Белив Мунонго
|20
|пз
|Жесси Деменге
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|9
|нп
|Георгий Абуашвили
|Луис Энрике
|Стефан Ле Миньян
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|5 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|16.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|30.08.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 2
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|5 : 0
|08.09.2017
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 5
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|13.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 5
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|22
|52
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Ренн
|22
|34
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Лорьян
|22
|31
|10
|Тулуза
|22
|30
|11
|Анже
|22
|29
|12
|Брест
|22
|27
|13
|Гавр
|22
|26
|14
|Ницца
|22
|23
|15
|Париж
|22
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|22
|13