ПСВ Эйндховен - Херенвен 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 19:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
21 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Боркюло, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Херенвен, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Херенвен
Херенвен
24 Нидерланды вр Ник Схикс
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
10 Германия пз Пауль Ваннер
19 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
5 Хорватия нп Иван Перишич
21 Нидерланды нп Мирон Боадю
22 Нидерланды вр Бернт Клавербур
15 Нидерланды зщ Матс Эгбринк
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
16 Швеция пз Marcus Linday
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
11 Бельгия пз Люка Ойен
10 Нидерланды пз Ринго Мервелд
7 Франция нп Максенс Ривера
18 Норвегия нп Лассе Нордос
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1Херенвен
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Херенвен0 : 2ПСВ Эйндховен
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Херенвен
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен1 : 0ПСВ Эйндховен
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Херенвен0 : 8ПСВ Эйндховен
07.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Херенвен
21.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 3Херенвен
09.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Херенвен
28.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Херенвен1 : 1ПСВ Эйндховен
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1Херенвен
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Херенвен4 : 2
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 3Херенвен
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0Херенвен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1Херенвен
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2326
12 Эксельсиор2326
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

Отзывы и комментарии к матчу

