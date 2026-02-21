ПСВ Эйндховен - Херенвен 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Херенвен, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Ник Схикс
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|5
|нп
|Иван Перишич
|21
|нп
|Мирон Боадю
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|15
|зщ
|Матс Эгбринк
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|16
|пз
|Marcus Linday
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|11
|пз
|Люка Ойен
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|7
|нп
|Максенс Ривера
|18
|нп
|Лассе Нордос
|Петер Бош
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|23
|26
|12
|Эксельсиор
|23
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17