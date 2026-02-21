00:08 ()
НАК Бреда - Волендам 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
21 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
НАК Бреда
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Волендам, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Волендам
Волендам
История личных встреч
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Волендам2 : 1НАК Бреда
15.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд НАК Бреда4 : 1Волендам
19.03.2021 Нидерланды - Первый дивизион 29-й тур Волендам2 : 1НАК Бреда
18.12.2020 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур НАК Бреда3 : 0Волендам
30.08.2019 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур Волендам2 : 1НАК Бреда
21.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд НАК Бреда2 : 0Волендам
18.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 2-й раунд Волендам2 : 2НАК Бреда
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 0 : 1НАК Бреда
06.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур НАК Бреда0 : 2
30.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда2 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 2НАК Бреда
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НАК Бреда3 : 4
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Волендам2 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2Волендам
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 1 : 0Волендам
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Волендам1 : 1
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2326
12 Эксельсиор2326
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

