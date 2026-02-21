НАК Бреда - Волендам 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Волендам, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|4 : 1
|19.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|2 : 1
|18.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|3 : 0
|30.08.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 1
|21.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд
|2 : 0
|18.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|2-й раунд
|2 : 2
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|23
|26
|12
|Эксельсиор
|23
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17