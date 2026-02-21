Аякс - НЕК Неймеген 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НЕК Неймеген, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|24
|пз
|Йорти Мокио
|18
|пз
|Дави Классен
|48
|пз
|Шон Стёр
|43
|пз
|Райан Бунида
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|25
|пз
|Сами Уаисса
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|23
|пз
|Кодаи Сано
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|20
|нп
|Noe Lebreton
|18
|нп
|Коки Огава
|Джон Хейтинга
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|05.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 5
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|17.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|23
|45
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|23
|42
| 4
Лига Европы
|Аякс
|23
|42
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|23
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|36
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|23
|35
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|23
|31
|9
|Гронинген
|23
|31
|10
|Утрехт
|23
|30
|11
|Фортуна
|23
|26
|12
|Эксельсиор
|23
|26
|13
|ПЕК Зволле
|23
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17