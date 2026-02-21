00:08 ()
Аякс - НЕК Неймеген 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 22:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
21 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Аякс
НЕК Неймеген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НЕК Неймеген, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Чехия вр Витезслав Ярош
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
24 Бельгия пз Йорти Мокио
18 Нидерланды пз Дави Классен
48 Нидерланды пз Шон Стёр
43 Бельгия пз Райан Бунида
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
14 Израиль зщ Элазар Даса
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
23 Япония пз Кодаи Сано
11 Турция пз Башар Онал
10 Суринам пз Тьяронн Чери
20 Франция нп Noe Lebreton
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур НЕК Неймеген2 : 2Аякс
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Аякс0 : 3НЕК Неймеген
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2Аякс
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс2 : 2НЕК Неймеген
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2Аякс
05.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс1 : 0НЕК Неймеген
08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген1 : 1Аякс
23.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген0 : 1Аякс
14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген1 : 5Аякс
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Аякс4 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Аякс
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Аякс
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Аякс1 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Аякс2 : 0
17.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НЕК Неймеген1 : 3
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур НЕК Неймеген4 : 1
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген1 : 0
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 3НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2345
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2342
4
Лига Европы
Аякс2342
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2337
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2336
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2335
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2331
9 Гронинген2331
10 Утрехт2330
11 Фортуна2326
12 Эксельсиор2326
13 ПЕК Зволле2326
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2323
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2318
18
Зона вылета
Хераклес2317

