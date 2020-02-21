00:08 ()
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Арока - Насьонал 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
21 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Арока
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Насьонал, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турНасьонал1 : 2Арока
01.02.2025Португалия — Примейра20-й турНасьонал1 : 2Арока
25.08.2024Португалия — Примейра3-й турАрока1 : 0Насьонал
06.05.2018Португалия - Сегунда37-й турАрока0 : 1Насьонал
22.12.2017Португалия - Сегунда18-й турНасьонал2 : 2Арока
28.01.2017Португалия - Примейра19-й турНасьонал1 : 1Арока
21.08.2016Португалия - Примейра2-й турАрока2 : 0Насьонал
01.05.2016Португалия - Примейра32-й турАрока3 : 0Насьонал
02.01.2016Португалия - Примейра15-й турНасьонал2 : 2Арока
08.02.2015Португалия - Примейра20-й турАрока3 : 3Насьонал
14.02.2026Португалия — Примейра22-й тур3 : 2Арока
07.02.2026Португалия — Примейра21-й турАрока3 : 2
31.01.2026Португалия — Примейра20-й тур0 : 3Арока
24.01.2026Португалия — Примейра19-й турАрока1 : 2
17.01.2026Португалия — Примейра18-й тур0 : 1Арока
15.02.2026Португалия — Примейра22-й турНасьонал0 : 1
08.02.2026Португалия — Примейра21-й турНасьонал0 : 0
01.02.2026Португалия — Примейра20-й тур2 : 1Насьонал
25.01.2026Португалия — Примейра19-й турНасьонал4 : 0
17.01.2026Португалия — Примейра18-й тур2 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Алверка2225
11 Эштрела2223
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2221
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС228

Отзывы и комментарии к матчу

