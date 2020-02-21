Арока - Насьонал 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Насьонал, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Португалия - Сегунда
|37-й тур
|0 : 1
|22.12.2017
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|2 : 2
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2016
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|01.05.2016
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|02.01.2016
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|08.02.2015
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 3
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|22
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|22
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8