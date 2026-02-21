Алверка - Санта-Клара 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2026 17:30
21 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Санта-Клара, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|5 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|22
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|22
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8