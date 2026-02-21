00:08 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Свернуть список

Алверка - Санта-Клара 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 17:30
21 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Алверка
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Санта-Клара, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турСанта-Клара2 : 1Алверка
13.02.2026Португалия — Примейра22-й тур1 : 1Алверка
08.02.2026Португалия — Примейра21-й тур2 : 1Алверка
31.01.2026Португалия — Примейра20-й турАлверка1 : 1
25.01.2026Португалия — Примейра19-й тур5 : 0Алверка
17.01.2026Португалия — Примейра18-й турАлверка2 : 1
13.02.2026Португалия — Примейра22-й турСанта-Клара1 : 2
07.02.2026Португалия — Примейра21-й тур1 : 0Санта-Клара
31.01.2026Португалия — Примейра20-й турСанта-Клара2 : 4
24.01.2026Португалия — Примейра19-й тур1 : 0Санта-Клара
18.01.2026Португалия — Примейра18-й турСанта-Клара0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Алверка2225
11 Эштрела2223
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2221
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС228

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close