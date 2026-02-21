Морейренсе - Спортинг 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Спортинг, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|27
|зщ
|Kiko
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|21
|пз
|Родри
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|11
|пз
|Алан де Соуза
|10
|нп
|Кику Бондозу
|99
|нп
|Yan Lincon
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|пз
|Джени Катамо
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|Руй Боржеш
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|3 : 1
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|14.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|06.07.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|16.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|22
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|22
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8