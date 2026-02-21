00:08 ()
Морейренсе - Спортинг 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 20:00
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
21 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Морейренсе
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Спортинг, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Спортинг
Лиссабон
13ПортугалияврАндре Феррейра
76ПортугалиязщДиниш Пинту
66Гвинея-БисаузщGilberto Batista
26Бразилиязщ Маракас
27Португалиязщ Kiko
2ПортугалиязщДиогу Травасуш
21Испанияпз Родри
8СербияпзМатея Стьепанович
11БразилияпзАлан де Соуза
10ПортугалиянпКику Бондозу
99Бразилиянп Yan Lincon
1ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5ЯпонияпзХидемаса Морита
42ДанияпзМортен Юльманн
10МозамбикпзДжени Катамо
31БразилияпзЛуйс Гильерме
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
97КолумбиянпЛуис Суарес
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
22.09.2025Португалия — Примейра6-й турСпортинг3 : 0Морейренсе
18.04.2025Португалия — Примейра30-й турСпортинг3 : 1Морейренсе
05.12.2024Португалия — Примейра13-й турМорейренсе2 : 1Спортинг
19.02.2024Португалия — Примейра22-й турМорейренсе0 : 2Спортинг
17.09.2023Португалия — Примейра5-й турСпортинг3 : 0Морейренсе
14.03.2022Португалия - Примейра26-й турМорейренсе0 : 2Спортинг
23.10.2021Португалия - Примейра9-й турСпортинг1 : 0Морейренсе
05.04.2021Португалия - Примейра25-й турМорейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020Португалия - Примейра8-й турСпортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020Португалия - Примейра1-й турМорейренсе0 : 0Спортинг
16.02.2026Португалия — Примейра22-й тур1 : 2Морейренсе
07.02.2026Португалия — Примейра21-й турМорейренсе1 : 2
30.01.2026Португалия — Примейра20-й тур1 : 0Морейренсе
24.01.2026Португалия — Примейра19-й турМорейренсе1 : 0
17.01.2026Португалия — Примейра18-й тур2 : 1Морейренсе
15.02.2026Португалия — Примейра22-й турСпортинг1 : 0
09.02.2026Португалия — Примейра21-й тур1 : 1Спортинг
05.02.2026Кубок Португалии1/4 финалаСпортинг3 : 2 ДВ
01.02.2026Португалия — Примейра20-й турСпортинг2 : 1
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур2 : 3Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Алверка2225
11 Эштрела2223
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2221
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС228

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

