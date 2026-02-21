Бенфика - АВС 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - АВС, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|20
|пз
|Ричард Риос
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|23
|зщ
|Гуштаву Мендонса
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|3
|зщ
|Пауло Витор
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|70
|пз
|Рони
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|20
|пз
|Диего Дуарте
|7
|нп
|Тумане
|Жозе Моуринью
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|6 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|22
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|22
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8