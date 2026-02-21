00:08 ()
Бенфика - АВС 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
21 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Бенфика
АВС

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - АВС, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
1УкраинаврАнатолий Трубин
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
20КолумбияпзРичард Риос
27ПортугалияпзРафаэл Силва
10УкраинапзГеоргий Судаков
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
1БразилияврAdriel Vasconcelos Ramos
23ПортугалиязщГуштаву Мендонса
42КолумбиязщCristian Devenish
3БразилиязщПауло Витор
33БразилиязщАдерлан Сантос
12ПарагвайзщЛеонардо Ривас
70Бразилияпз Рони
11ШвецияпзБабатунде Акинсола
27ИспанияпзАнхель Альгобия
20ПарагвайпзДиего Дуарте
7Португалиянп Тумане
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ПортугалияПаулу Соуза
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияЖоау Энрикеш
История личных встреч
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турАВС0 : 3Бенфика
27.04.2025Португалия — Примейра31-й турБенфика6 : 0АВС
15.12.2024Португалия — Примейра14-й турАВС1 : 1Бенфика
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБенфика0 : 1
13.02.2026Португалия — Примейра22-й тур1 : 2Бенфика
08.02.2026Португалия — Примейра21-й турБенфика2 : 1
01.02.2026Португалия — Примейра20-й тур0 : 0Бенфика
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБенфика4 : 2
15.02.2026Португалия — Примейра22-й турАВС3 : 0
09.02.2026Португалия — Примейра21-й тур3 : 1АВС
05.02.2026Кубок Португалии1/4 финала3 : 2 ДВАВС
02.02.2026Португалия — Примейра20-й турАВС0 : 4
23.01.2026Португалия — Примейра19-й тур3 : 3АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Алверка2225
11 Эштрела2223
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2221
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС228

Отзывы и комментарии к матчу

