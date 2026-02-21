00:08 ()
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Брага - Витория Гимарайнш 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
21 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Брага
Витория Гимарайнш

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Витория Гимарайнш, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1ЧехияврЛукаш Горничек
37Босния и ГерцеговиназщАдриан Леон Баришич
14ШвециязщГустаф Лагербильке
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
2ИспаниязщВиктор Гомес
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
27АвстрияпзФлориан Гриллич
10УругвайпзРодриго Саласар
77ИспаниянпГабри Мартинес
21ПортугалиянпРикарду Орта
18ИспаниянпПау Виктор
27Бразилиявр Шарлес
66РумыниязщТони Страта
28БразилиязщThiago Balieiro
3ПортугалиязщМигел Раймунду Нобрега
13ПортугалияпзЖоау Мендеш
16АнголапзБени Мукенди
23ПортугалияпзDiogo Sousa
20Португалияпз Саму
48БельгияпзNoah Saviolo
11БразилиянпГуставо Силва
19ФранциянпOumar Camara
Главные тренеры
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турВитория Гимарайнш1 : 1Брага
16.02.2025Португалия — Примейра22-й турВитория Гимарайнш0 : 0Брага
15.09.2024Португалия — Примейра5-й турБрага0 : 2Витория Гимарайнш
11.05.2024Португалия — Примейра33-й турВитория Гимарайнш2 : 3Брага
06.01.2024Португалия — Примейра16-й турБрага1 : 1Витория Гимарайнш
28.02.2023Португалия - Примейра22-й турВитория Гимарайнш2 : 1Брага
11.01.2023Кубок Португалии1/8 финалаБрага3 : 2Витория Гимарайнш
03.09.2022Португалия - Примейра5-й турБрага1 : 0Витория Гимарайнш
05.02.2022Португалия - Примейра21-й турВитория Гимарайнш2 : 1Брага
29.08.2021Португалия - Примейра4-й турБрага0 : 0Витория Гимарайнш
14.02.2026Португалия — Примейра22-й тур2 : 1Брага
08.02.2026Португалия — Примейра21-й турБрага3 : 0
02.02.2026Португалия — Примейра20-й тур0 : 4Брага
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур0 : 0Брага
25.01.2026Португалия — Примейра19-й турБрага5 : 0
14.02.2026Португалия — Примейра22-й турВитория Гимарайнш2 : 1
07.02.2026Португалия — Примейра21-й тур3 : 2Витория Гимарайнш
30.01.2026Португалия — Примейра20-й турВитория Гимарайнш1 : 0
24.01.2026Португалия — Примейра19-й тур4 : 2Витория Гимарайнш
18.01.2026Португалия — Примейра18-й турВитория Гимарайнш0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2255
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Морейренсе2233
7 Фамаликан2232
8 Витория Гимарайнш2231
9 Эшторил2230
10 Алверка2225
11 Эштрела2223
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2221
15 Риу Аве2220
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС228

