Брага - Витория Гимарайнш 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Витория Гимарайнш, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|10
|пз
|Родриго Саласар
|77
|нп
|Габри Мартинес
|21
|нп
|Рикарду Орта
|18
|нп
|Пау Виктор
|27
|вр
|Шарлес
|66
|зщ
|Тони Страта
|28
|зщ
|Thiago Balieiro
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|13
|пз
|Жоау Мендеш
|16
|пз
|Бени Мукенди
|23
|пз
|Diogo Sousa
|20
|пз
|Саму
|48
|пз
|Noah Saviolo
|11
|нп
|Густаво Силва
|19
|нп
|Oumar Camara
|Карлос Висенс
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|28.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|5 : 0
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|30.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 2
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|55
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Морейренсе
|22
|33
|7
|Фамаликан
|22
|32
|8
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|9
|Эшторил
|22
|30
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|22
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|22
|21
|15
|Риу Аве
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|22
|8