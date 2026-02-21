Коньяспор - Галатасарай 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Галатасарай, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Реджеп Учар
|Чагдаш Атан
|Окан Бурук
|22.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 3
|07.01.2024
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|3 : 0
|17.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 1
|16.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|28.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 0
|05.02.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 3-й тур
|5 : 0
|31.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|5 : 2
|13.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|5 : 1
|08.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 3
|04.02.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 3-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|22
|52
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|22
|45
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|22
|41
|5
|Бешикташ
|22
|40
|6
|Истанбул Башакшехир
|22
|33
|7
|Самсунспор
|22
|30
|8
|Коджаэлиспор
|23
|30
|9
|Газиантеп
|22
|28
|10
|Аланьяспор
|22
|26
|11
|Ризеспор
|23
|24
|12
|Антальяспор
|22
|23
|13
|Генчлербирлиги
|22
|23
|14
|Коньяспор
|22
|20
|15
|Касымпаша
|22
|19
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|22
|12