Коньяспор - Галатасарай 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 19:00
Стадион: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42276
21 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 23-й тур
Коньяспор
Галатасарай

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Галатасарай, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коньяспор
Конья
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Реджеп Учар
Турция Окан Бурук
История личных встреч
22.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Галатасарай3 : 1Коньяспор
25.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
16.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур Коньяспор1 : 2Галатасарай
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Коньяспор1 : 3Галатасарай
07.01.2024 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай3 : 0Коньяспор
17.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Коньяспор2 : 1Галатасарай
16.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Галатасарай2 : 1Коньяспор
05.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Коньяспор2 : 0Галатасарай
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
28.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 1Коньяспор
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Коньяспор0 : 0
05.02.2026 Кубок Турции Группа B. 3-й тур Коньяспор5 : 0
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 2 : 1Коньяспор
25.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 1Коньяспор
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Галатасарай5 : 2
13.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Галатасарай5 : 1
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 3Галатасарай
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Галатасарай3 : 1
01.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Галатасарай4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2255
2
Лига чемпионов
Фенербахче2252
3
Лига Европы
Трабзонспор2245
4
Лига конференций
Гёзтепе2241
5 Бешикташ2240
6 Истанбул Башакшехир2233
7 Самсунспор2230
8 Коджаэлиспор2330
9 Газиантеп2228
10 Аланьяспор2226
11 Ризеспор2324
12 Антальяспор2223
13 Генчлербирлиги2223
14 Коньяспор2220
15 Касымпаша2219
16
Зона вылета
Эюпспор2218
17
Зона вылета
Кайсериспор2216
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2212

