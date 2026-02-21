Ракув - Нецеча 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Нецеча, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 3
|16.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|0 : 3
|23.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|16.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|21
|34
| 3
Лига конференций
|Висла Плоцк
|21
|33
| 4
Лига конференций
|Краковия
|21
|32
|5
|Заглембе Л
|21
|32
|6
|Лех П
|21
|32
|7
|Ракув
|21
|31
|8
|Корона
|21
|30
|9
|Лехия
|21
|27
|10
|ГКС Катовице
|20
|27
|11
|Радомяк
|20
|27
|12
|Мотор
|22
|27
|13
|Пяст
|22
|26
|14
|Погонь
|21
|25
|15
|Видзев
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Арка
|20
|22
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Легия
|21
|21