00:09 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Свернуть список

Ракув - Нецеча 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 16:00
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
21 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Ракув
Нецеча

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Нецеча, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Нецеча
Нецеча
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Нецеча2 : 3Ракув
16.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Нецеча0 : 3Ракув
23.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Ракув3 : 2Нецеча
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ракув
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув0 : 0
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Ракув
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ракув
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 1
16.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Нецеча1 : 1
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Нецеча
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Нецеча0 : 1
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Нецеча2 : 1
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 5 : 1Нецеча
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Висла Плоцк2133
4
Лига конференций
Краковия2132
5 Заглембе Л2132
6 Лех П2132
7 Ракув2131
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 ГКС Катовице2027
11 Радомяк2027
12 Мотор2227
13 Пяст2226
14 Погонь2125
15 Видзев2123
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2121
18
Зона вылета
Легия2121

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close