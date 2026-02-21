00:09 ()
Гурник З - Погонь 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 18:45
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
21 Февраля 2026 года в 19:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Гурник З
Погонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Погонь, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь0 : 3Гурник З
07.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Погонь3 : 0Гурник З
02.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Гурник З1 : 0Погонь
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Погонь1 : 0Гурник З
01.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Гурник З1 : 0Погонь
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Гурник З2 : 1Погонь
05.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Погонь1 : 4Гурник З
12.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Гурник З2 : 2Погонь
25.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Погонь2 : 0Гурник З
20.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Погонь1 : 0Гурник З
16.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Гурник З
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Гурник З0 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Гурник З2 : 1
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 5 : 2Гурник З
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 4 : 0Гурник З
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Погонь1 : 0
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Погонь1 : 1
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Погонь
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Погонь2 : 2
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 0Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Висла Плоцк2133
4
Лига конференций
Краковия2132
5 Заглембе Л2132
6 Лех П2132
7 Ракув2131
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 ГКС Катовице2027
11 Радомяк2027
12 Мотор2227
13 Пяст2226
14 Погонь2125
15 Видзев2123
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2121
18
Зона вылета
Легия2121

