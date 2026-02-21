00:09 ()
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Легия - Висла Плоцк 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 21:30
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
21 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Легия
Висла Плоцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Висла Плоцк, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Висла Плоцк
Плоцк
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Висла Плоцк1 : 0Легия
28.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Легия2 : 0Висла Плоцк
14.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Висла Плоцк2 : 1Легия
12.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Висла Плоцк1 : 0Легия
24.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Легия1 : 0Висла Плоцк
20.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Легия5 : 2Висла Плоцк
11.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Плоцк0 : 1Легия
14.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Легия3 : 1Висла Плоцк
18.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Висла Плоцк1 : 0Легия
10.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Висла Плоцк0 : 1Легия
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Легия
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 2Легия
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 2
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Легия4 : 1
14.12.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Легия0 : 1
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Висла Плоцк0 : 2
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Висла Плоцк
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Висла Плоцк2 : 1
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1Висла Плоцк
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Висла Плоцк0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Гурник З2134
3
Лига конференций
Висла Плоцк2133
4
Лига конференций
Краковия2132
5 Заглембе Л2132
6 Лех П2132
7 Ракув2131
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 ГКС Катовице2027
11 Радомяк2027
12 Мотор2227
13 Пяст2226
14 Погонь2125
15 Видзев2123
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Нецеча2121
18
Зона вылета
Легия2121

