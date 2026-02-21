Аль-Наср - Аль-Хазм 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хазм, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жорже Жезуш
|Джалель Кадри
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 2
|23.09.2024
|Кубок Короля
|1/16 финала
|1 : 2
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|4 : 4
|02.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|1 : 5
|18.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Лига Чемпионов АФК 2
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|12.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|0 : 4
|26.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|21
|53
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|22
|53
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|21
|52
|4
|Аль-Кадисия
|21
|47
|5
|Аль-Таавун
|21
|39
|6
|Аль-Иттифак
|22
|38
|7
|Аль-Иттихад
|21
|37
|8
|Неом
|21
|28
|9
|Аль-Халидж
|21
|27
|10
|Аль-Фатех
|22
|24
|11
|Аль-Хазм
|21
|24
|12
|Аль-Фейха
|21
|23
|13
|Аль-Холуд
|22
|19
|14
|Аль-Шабаб
|21
|19
|15
|Эр-Рияд
|22
|16
| 16
Зона вылета
|Дамак
|21
|15
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|21
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|22
|8