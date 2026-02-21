00:09 ()
Аль-Наср - Аль-Хазм 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
21 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 23-й тур
Аль-Наср
Аль-Хазм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хазм, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Хазм
Ар-Расс
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Тунис Джалель Кадри
История личных встреч
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Хазм0 : 2Аль-Наср
23.09.2024 Кубок Короля 1/16 финала Аль-Хазм1 : 2Аль-Наср
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Наср4 : 4Аль-Хазм
02.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Хазм1 : 5Аль-Наср
18.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср1 : 0
14.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
11.02.2026 Лига Чемпионов АФК 2 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Аль-Наср
06.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 0
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 0 : 1Аль-Наср
12.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Аль-Хазм2 : 1
05.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 2 : 0Аль-Хазм
01.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 1 : 1Аль-Хазм
29.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Хазм0 : 4
26.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Хазм2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2153
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли2253
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2152
4 Аль-Кадисия2147
5 Аль-Таавун2139
6 Аль-Иттифак2238
7 Аль-Иттихад2137
8 Неом2128
9 Аль-Халидж2127
10 Аль-Фатех2224
11 Аль-Хазм2124
12 Аль-Фейха2123
13 Аль-Холуд2219
14 Аль-Шабаб2119
15 Эр-Рияд2216
16
Зона вылета
Дамак2115
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2110
18
Зона вылета
Аль-Наджма228

Отзывы и комментарии к матчу

