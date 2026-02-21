00:09 ()
Эпицентр - ЛНЗ Черкассы 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 13:00
21 Февраля 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 17-й тур
Эпицентр
ЛНЗ Черкассы

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
История личных встреч
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Эпицентр
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Эпицентр
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 3Эпицентр
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Эпицентр0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Эпицентр
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Эпицентр1 : 2
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 0
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 0
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1635
2
Лига конференций
Шахтёр1635
3
Лига конференций
Полесье1630
4 Динамо К1729
5 Кривбасс1626
6 Колос1625
7 Металлист 19251524
8 Заря1623
9 Верес1621
10 Карпаты1619
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1614
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

Отзывы и комментарии к матчу

