Металлист 1925 - Кривбасс 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Кривбасс, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Патрик ван Леуэн
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|12.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|16
|35
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|16
|35
| 3
Лига конференций
|Полесье
|16
|30
|4
|Динамо К
|17
|29
|5
|Кривбасс
|16
|26
|6
|Колос
|16
|25
|7
|Металлист 1925
|15
|24
|8
|Заря
|16
|23
|9
|Верес
|16
|21
|10
|Карпаты
|16
|19
|11
|Рух В
|17
|19
|12
|Оболонь-Бровар
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|16
|15
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|16
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|16
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|17
|9