ПСЖ - Монако 25 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 25-02-2026 22:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
25 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
ПСЖ
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Монако
Монако, Монако
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
29 Франция нп Брэдли Баркола
14 Франция нп Дезире Дуэ
16 Швейцария вр Филипп Кён
2 Бразилия зщ Вандерсон
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
5 Германия зщ Тило Керер
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
28 Франция пз Мамаду Кулибали
9 США нп Фоларин Балогун
31 Испания нп Ансу Фати
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Монако2 : 3ПСЖ
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Монако1 : 0ПСЖ
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 1Монако
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал ПСЖ1 : 0Монако
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0ПСЖ
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур ПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Монако3 : 0ПСЖ
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур ПСЖ3 : 0
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 3 : 1ПСЖ
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ5 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 2ПСЖ
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 3Монако
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Монако3 : 1
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Монако
05.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 1Монако
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 3:2.

Отзывы и комментарии к матчу

