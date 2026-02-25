ПСЖ - Монако 25 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 25 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Монако
Монако, Монако
39
вр
Матвей Сафонов
2
зщ
Ашраф Хакими
5
зщ
Маркиньос
51
зщ
Вильям Пачо
25
зщ
Нуну Мендеш
33
пз
Уоррен Заир-Эмери
17
пз
Витинья
87
пз
Жоау Невеш
7
нп
Хвича Кварацхелия
29
нп
Брэдли Баркола
14
нп
Дезире Дуэ
16
вр
Филипп Кён
2
зщ
Вандерсон
4
зщ
Джордан Тезе
12
зщ
Кайо Энрике
5
зщ
Тило Керер
15
пз
Ламин Камара
6
пз
Денис Закария
24
пз
Симон Адингра
28
пз
Мамаду Кулибали
9
нп
Фоларин Балогун
31
нп
Ансу Фати
Главные тренеры
Луис Энрике
Себастьен Поконьоли
История личных встреч
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
2 : 3
29.11.2025
Франция — Лига 1
14-й тур
1 : 0
07.02.2025
Франция — Лига 1
21-й тур
4 : 1
05.01.2025
Суперкубок Франции 2024
Финал
1 : 0
18.12.2024
Франция — Лига 1
16-й тур
2 : 4
01.03.2024
Франция - Лига 1
24-й тур
0 : 0
24.11.2023
Франция - Лига 1
13-й тур
5 : 2
11.02.2023
Франция - Лига 1
23-й тур
3 : 1
28.08.2022
Франция - Лига 1
4-й тур
1 : 1
20.03.2022
Франция - Лига 1
29-й тур
3 : 0
21.02.2026
Франция — Лига 1
23-й тур
3 : 0
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
2 : 3
13.02.2026
Франция — Лига 1
22-й тур
3 : 1
08.02.2026
Франция — Лига 1
21-й тур
5 : 0
01.02.2026
Франция — Лига 1
20-й тур
1 : 2
21.02.2026
Франция — Лига 1
23-й тур
2 : 3
17.02.2026
Лига чемпионов
Стыковые матчи. 1-й матч
2 : 3
13.02.2026
Франция — Лига 1
22-й тур
3 : 1
08.02.2026
Франция — Лига 1
21-й тур
0 : 0
05.02.2026
Кубок Франции
1/8 финала
3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «ПСЖ» — 3:2.
