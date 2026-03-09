00:19 ()
Локомотив - Ахмат 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 15:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
09 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Локомотив М
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 09 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1Локомотив М
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
15.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Локомотив М2 : 1Ахмат
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Локомотив М3 : 0Ахмат
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М1 : 1Ахмат
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5Локомотив М
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2Локомотив М
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1Ахмат
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Локомотив М2 : 2
05.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 2Локомотив М
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Локомотив М2 : 1
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2Локомотив М
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М1 : 1
01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат1 : 0
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 2Ахмат
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ахмат1 : 2
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ахмат3 : 2
11.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ахмат2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2042
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА2036
5 Балтика2036
6 Спартак М1932
7 Динамо М2027
8 Рубин2026
9 Ахмат1925
10 Ростов2022
11 Акрон1921
12 Крылья Советов2020
13
Стыковая зона
Оренбург2018
14
Стыковая зона
Динамо Мх2018
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород2017
16
Зона вылета
Сочи209

Отзывы и комментарии к матчу

