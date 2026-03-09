Ротор - Урал 09 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Урал, которое состоится 09 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Денис Константинович Бояринцев
|Василий Владимирович Березуцкий
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|0 : 0
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 0
|25.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2013
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|27.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 4
|13.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|24-й тур
|4 : 0
|10.04.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|4-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|24.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 2
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 0
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|0 : 5
|27.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Родина
|23
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|22
|41
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|23
|36
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|23
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|23
|32
|8
|Ротор
|22
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Арсенал Т
|22
|29
|11
|Енисей
|23
|27
|12
|Черноморец
|23
|27
|13
|Шинник
|22
|26
|14
|Торпедо М
|23
|24
|15
|Волга Ул
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|23
|15