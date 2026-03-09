00:20 ()
Свернуть список

Ротор - Урал 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 13:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
09 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия);
Ротор
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Урал, которое состоится 09 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Василий Владимирович Березуцкий
История личных встреч
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Урал0 : 0Ротор
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Ротор0 : 0Урал
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Урал1 : 1Ротор
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Урал1 : 0Ротор
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Ротор0 : 0Урал
25.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Урал1 : 1Ротор
16.02.2013 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Урал1 : 1Ротор
27.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор0 : 4Урал
13.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 24-й тур Урал4 : 0Ротор
10.04.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 4-й тур Ротор1 : 2Урал
28.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 1 : 1Ротор
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 0Ротор
24.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Ротор0 : 2
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 2 : 0Ротор
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Ротор3 : 0
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Урал0 : 5
27.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 1 : 0Урал
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Урал
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1Урал
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 2Урал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Первой лиги: «Ротор» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Родина2342
3
Плей-офф за повышение
Урал2241
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2336
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2333
7 СКА-Хабаровск2332
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Енисей2327
12 Черноморец2327
13 Шинник2226
14 Торпедо М2324
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2316
18
Зона вылета
Чайка2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close