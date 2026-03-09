Шинник - Уфа 09 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Уфа, которое состоится 09 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Артём Олегович Булойчик
|Омари Михайлович Тетрадзе
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 2
|27.08.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 0
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 1
|22.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|21.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 1
|02.03.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|2 : 1
|28.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|4 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 0
|28.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 4
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Родина
|23
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|22
|41
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|23
|36
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|23
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|23
|32
|8
|Ротор
|22
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Арсенал Т
|22
|29
|11
|Енисей
|23
|27
|12
|Черноморец
|23
|27
|13
|Шинник
|22
|26
|14
|Торпедо М
|23
|24
|15
|Волга Ул
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|23
|15