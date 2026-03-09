00:20 ()
Свернуть список

Шинник - Уфа 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 14:00
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
09 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия);
Шинник
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Уфа, которое состоится 09 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Уфа1 : 0Шинник
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Уфа1 : 0Шинник
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Уфа0 : 1Шинник
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 0Уфа
19.03.2023 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Уфа1 : 2Шинник
27.08.2022 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Шинник3 : 0Уфа
20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Шинник1 : 0Уфа
22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Уфа2 : 1Шинник
22.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Шинник1 : 0Уфа
21.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Уфа2 : 1Шинник
02.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 2 : 1Шинник
28.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 2 : 1Шинник
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Шинник0 : 0
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Шинник4 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 3 : 0Шинник
28.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 2 : 0Уфа
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 1 : 1Уфа
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Уфа0 : 4
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Уфа1 : 2
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 1Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Родина2342
3
Плей-офф за повышение
Урал2241
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2336
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2333
7 СКА-Хабаровск2332
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Енисей2327
12 Черноморец2327
13 Шинник2226
14 Торпедо М2324
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2316
18
Зона вылета
Чайка2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close