Арсенал Тула - Волга Ул 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 16:00
Стадион: Труд (Подольск, Россия), вместимость: 11898
09 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Главный судья: Михаил Плиско (Ленинградская область, Россия);
Арсенал Т
Волга Ул

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Волга Ул, которое состоится 09 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Труд (Подольск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Волга Ул2 : 1Арсенал Т
15.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Волга Ул0 : 0Арсенал Т
25.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Арсенал Т2 : 0Волга Ул
05.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Арсенал Т1 : 2
27.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 1 : 1Арсенал Т
02.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Арсенал Т0 : 4
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Арсенал Т0 : 0
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Арсенал Т0 : 0 3 : 2
01.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 1 : 1Волга Ул
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Волга Ул0 : 0
21.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Волга Ул2 : 0
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 2 : 1Волга Ул
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 3Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Родина2342
3
Плей-офф за повышение
Урал2241
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2336
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2333
7 СКА-Хабаровск2332
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Енисей2327
12 Черноморец2327
13 Шинник2226
14 Торпедо М2324
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2316
18
Зона вылета
Чайка2315

Отзывы и комментарии к матчу

