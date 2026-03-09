Арсенал Тула - Волга Ул 09 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Волга Ул, которое состоится 09 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Труд (Подольск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Иванович Гунько
|Михаил Владимирович Белов
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 0
|25.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|27.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 4
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|25.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 3 : 2
|01.03.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 0
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|22
|51
| 2
Повышение
|Родина
|23
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|22
|41
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|23
|36
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|23
|33
|7
|СКА-Хабаровск
|23
|32
|8
|Ротор
|22
|31
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Арсенал Т
|22
|29
|11
|Енисей
|23
|27
|12
|Черноморец
|23
|27
|13
|Шинник
|22
|26
|14
|Торпедо М
|23
|24
|15
|Волга Ул
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|23
|15