Пюник - Ширак 09 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Ширак, которое состоится 09 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|14.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|6 : 1
|28.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|25.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 4
|01.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 1
|14.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|03.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|30.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.12.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|16
|34
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|16
|32
| 3
Лига конференций
|Урарту
|16
|30
|4
|Пюник
|14
|29
|5
|Ноа
|15
|26
|6
|Ван
|16
|21
|7
|БКМА
|16
|15
|8
|Гандзасар
|16
|11
|9
|Ширак
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|16
|6