00:20 ()
Свернуть список

Пюник - Ширак 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 13:00
09 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 17-й тур
Пюник
Ширак

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Ширак, которое состоится 09 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак0 : 0Пюник
14.03.2025 Армения — Премьер-лига 23-й тур Пюник6 : 1Ширак
28.11.2024 Армения — Премьер-лига 18-й тур Ширак1 : 0Пюник
01.09.2024 Армения — Премьер-лига 5-й тур Пюник2 : 0Ширак
25.05.2024 Армения - Премьер-лига 36-й тур Ширак0 : 1Пюник
04.04.2024 Армения - Премьер-лига 27-й тур Пюник1 : 1Ширак
28.11.2023 Армения - Премьер-лига 18-й тур Ширак1 : 1Пюник
25.09.2023 Армения - Премьер-лига 9-й тур Пюник1 : 0Ширак
02.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Ширак0 : 4Пюник
01.03.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур Пюник4 : 1Ширак
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Пюник
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Пюник
30.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Пюник2 : 0
25.11.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Пюник1 : 0
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Пюник
01.12.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 4 : 1Ширак
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ширак1 : 0
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Ширак
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак2 : 3
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Ширак
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1634
2
Лига конференций
Алашкерт1632
3
Лига конференций
Урарту1630
4 Пюник1429
5 Ноа1526
6 Ван1621
7 БКМА1615
8 Гандзасар1611
9 Ширак1510
10
Зона вылета
Арарат166

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close