Рух - Металлист 1925 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 15:30
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
Рух В
Металлист 1925

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Металлист 1925, которое состоится 09 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Металлист 19252 : 0Рух В
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Металлист 19251 : 4Рух В
03.09.2023 Украина - Премьер-лига 6-й тур Рух В1 : 1Металлист 1925
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Металлист 19250 : 0Рух В
23.10.2022 Украина - Премьер-лига 9-й тур Рух В1 : 1Металлист 1925
28.11.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Рух В2 : 0Металлист 1925
25.07.2021 Украина - Премьер-лига 1-й тур Металлист 19252 : 1Рух В
15.11.2019 Украина - Первая лига 18-й тур Рух В1 : 0Металлист 1925
10.08.2019 Украина - Первая лига 3-й тур Металлист 19251 : 1Рух В
05.05.2019 Украина - Первая лига 27-й тур Металлист 19252 : 1Рух В
01.03.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Рух В
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Рух В
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Рух В
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Рух В1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Рух В
05.03.2026 Кубок Украины 1/4 финала Металлист 19253 : 0
28.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Металлист 19251 : 0
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Металлист 19250 : 0
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Металлист 1925
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1944
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1936
4 Динамо К1935
5 Кривбасс1931
6 Металлист 19251728
7 Колос1928
8 Заря1927
9 Верес1721
10 Оболонь-Бровар1821
11 Карпаты1920
12 Кудровка1920
13
Стыковая зона
Рух В1819
14
Стыковая зона
Эпицентр1917
15
Зона вылета
Александрия1811
16
Зона вылета
Полтава199

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

