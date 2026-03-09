Рух - Металлист 1925 09 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Металлист 1925, которое состоится 09 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 4
|03.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|04.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|25.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.11.2019
|Украина - Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|10.08.2019
|Украина - Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|05.05.2019
|Украина - Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|05.03.2026
|Кубок Украины
|1/4 финала
|3 : 0
|28.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|19
|44
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|18
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|19
|36
|4
|Динамо К
|19
|35
|5
|Кривбасс
|19
|31
|6
|Металлист 1925
|17
|28
|7
|Колос
|19
|28
|8
|Заря
|19
|27
|9
|Верес
|17
|21
|10
|Оболонь-Бровар
|18
|21
|11
|Карпаты
|19
|20
|12
|Кудровка
|19
|20
| 13
Стыковая зона
|Рух В
|18
|19
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|19
|17
| 15
Зона вылета
|Александрия
|18
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|19
|9