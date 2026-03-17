Челси - ПСЖ 17 Марта смотреть матч

Текстовая трансляция

90+1' 🕐 ВСË! Матч окончен! Вообще ничего не стал добавлять к основному времени второго тайма Славко Винчич. «ПСЖ» вновь победил с разницей в три мяча, но на этот раз Матвей Сафонов оставил свои ворота в неприкосновенности! Отличная игра российского голкипера с минимумом ошибок и рядом отличных сейвов. 0:3 на табло в Лондоне, а общий итог противостояния 2:8. Уверенный успех парижского коллектива, который идёт дальше, уже в четвертьфинал Лиги чемпионов!

90' Атака «ПСЖ». Пошёл навес с левого фланга в штрафную площадь, без особых проблем справились лондонцы и мяч вынесли.

90' Футболисты «ПСЖ» под громкие песни своих болельщиков продолжают катать мяч. Лондонцы уже особо и не прессингуют.

89' Не думаю, что Винчич будет много добавлять. 8-2, если рассматривать противостояние в целом, парижане уверенно оформляют выход в четвертьфинал!

88' Кайседо по центру очень неплохо протащил мяч, но недалеко от штрафной площади его встретили, в итоге пробить не удалось.

86' Болельщики продолжают громко петь песни, махать болельщикам «Челси». Настроение потрясающее на гостевой трибуне. Парижане тем временем просто катают мяч.

85' Чалоба покидает пределы поля лишь на носилках. Здоровья защитнику! Росеньор воспользовался паузой и через Гарначо передал игрокам обороны записку, как быть дальше. Всё же замен нет, придётся заканчивать встречу в меньшинстве.

83' Болельщики «Челси» продолжают двигаться на выход, людские ручейки становятся всё плотнее. Болельщики «ПСЖ» решили немного поиздеваться и вслед машут оппонентам руками.

82' Чалоба оказался на газоне, врачи появились на поле. Пауза у нас.

81' Уже девять сейвов насчитали у Матвея Сафонова, частенько он вступал сегодня в игру. Так можно и до статуса лучшего игрока встречи добраться! А у нас уже пошла заключительная десятиминутка основного времени второго тайма.

80' Местами пешком ходят игроки «ПСЖ», а сейчас центральные защитники устроили игру в пас в своей штрафной площади, в непосредственной близости от ворот Сафонова. Всё же удалось мяч выбить, сделал это Пачо.

79' И вновь сейв Сафонова! Что-то многовато действий от российского голкипера мы видим! Гарначо сместился с левого фланга к центру и пробил в ближний угол! Сместился российский голкипер и мяч поймал!

79' Вновь рванули в атаку игроки «Челси», очень хотят хозяева забить ещё! Гарначо получил мяч на левом фланге, прострелил в центр, но получилось не очень удачно. Сафонов во вратарской площадке сыграл на перехвате и мяч забрал.

78' Отобрали мяч игроки «Челси» и сразу провели атаку, которая завершилась дальним ударом Делапа. И так получилось не очень сильно, да ещё и небольшой рикошет случился. Сафонов в итоге легко забрал мяч в руки.

77' Доигрывают команды встречу. «Челси» ещё надеется на гол престижа, а вот парижане местами просто катают мяч.

76' Ещё одна атака «Челси», пошёл навес с правого фланга, Сафонов на выходе уверенно забирает мяч в руки!

75' Быструю атаку развернули игроки «Челси», Гарначо получил мяч слева и решил сходу пробить с острого угла. Сафонов сложился и смог его поймать!

74' Ещё один удар издали по воротам «ПСЖ», на этот раз мяч свистит мимо. Особо не торопиться Сафонов вводить его в игру.

73' Ли Кан Ин Заключительная на сегодня замена в составе «ПСЖ». Ли Кан Ин появился на футбольном поле вместо Хвичи Кварацхелии.

72' Тосин Адарабиойо Ещё одна замена в составе «Челси». Адарабиойо появился на футбольном поле, а отдыхать отправился Марк Кукурелья.

71' «Челси» продолжает довольно активно действовать впереди. Андрей Сантос отыграл направо на Педру Нету, который очень неудачный навес выполнил на дальнюю штангу. Мяч в аут улетел.

69' Перевалил второй тайм через свой экватор. Интересно, смогут ли забить игроки «Челси». Пока не похоже, что «ПСЖ» намерен пропускать, да и Сафонов действует довольно уверенно в воротах.

67' Делап напомнил о себе дальним ударом, но получилось прямо по центру. Уверенно Сафонов мяч поймал!

66' Лукас Эрнандес Для Гонсалу Рамуша игра тоже окончена, вместо него на поле вышел Лукас Эрнандес.

66' Гонсалу Рамуш Двойная замена в составе «ПСЖ». Вместо Усмана Дембеле появился Гонсалу Рамуш.

65' Сафонов вновь в игре! Сначала он потащил удар Гарначо, а затем ещё одну не самую опасную угрозу отразил!

63' В приличном количестве болельщики «Челси» отправились по домам, а любители футбола из Парижа беснуются на своей трибуне. Игра сделана!

62' ❗ Делап сразу мог забивать после выхода на поле! Откликнулся он на прострел с правого фланга, пробил по воротам — Сафонов спасает в очередной раз! Несколько приличных сейвов у российского голкипера сегодня есть!

60' Лиам Делап Делап тоже появился на поле, на отдых отправился Жоао Педро.

60' Ромео Лавиа Лавиа появился на футбольном поле вместо Энцо Фернандеса.

60' Алехандро Гарначо И сразу тройная замена в составе «Челси», которой Лиам Росеньор поднимает белый фланг. Лидеры команды отправляются на отдых, чтобы иметь больше времени на восстановление перед матчем чемпионата. Вместо Коула Палмера вышел Гарначо.

59' Дезире Дуэ Замена в составе «ПСЖ». Баркола всё-таки покинул пределы поля, получил он повреждение. Вместо него появился Дуэ.

58' Сафонов вновь ошибся с выносом от своих ворот, получилось точно на игрока «Челси». Вновь позиционная атака развивается у лондонцев.

57' Продолжают болельщики петь песни, причём и гостевых фанатов сегодня предостаточно! А на поле команды по очереди катают мяч.

55' ❗ Сафонов неудачно вынес мяч прямо на Кукурелью, который сразу отыграл в штрафную на Жоао Педро! Тот из-под соперника закрутил мяч в дальний угол, и получилось недалеко от штанги!

53' А теперь игрок «ПСЖ» оказался на газоне, и арбитр показывает, что нужны врачи Баркола. Стык неприятным получился. Пауза у нас образовалась.

52' А теперь Кукурелье досталось на фланге. Пошли стычки у нас. Думаю, если грубость продолжится, будет вступать в дело Славко Винчич. Именно арбитр из Словении нашу встречу обслуживает.

51' Палмер по центру уверенно потащил мяч вперёд, начал смещаться левее и перед самой линией штрафной площади оказался на газоне. Арбитр показал, что не фолил Заир-Эмери. Недоволен Коул.

49' Игроки «Челси» много владеют мячом во втором тайме, парижане не так активно начинают эту половину.

48' Позиционное наступление в исполнении «Челси» мы посмотрели, мяч дошёл направо до Ачимпонга, который попытался рвануть к лицевой, а вот прострелить ему не дали.

46' Начался второй тайм! Парижане продолжили встречу традиционным выносом мяча в аут поближе к воротам соперника!

46' Джош Ачимпонг У «Челси» тоже замена состоялась. Мамаду Сарр не вышел на второй тайм, вместо него поиграет Ачимпонг.

46' Сенни Маюлу Замена в составе «ПСЖ» после перерыва. Вместо Жоау Невеша на поле появился Маюлу.

45+1' 🕐 Звучит свисток, первый тайм окончен! Спокойно команды доиграли минутный отрезок добавленного времени, и мы отмечаем, что «ПСЖ» сделал весомую заявку на проход в следующий тур. Внимательная игра в обороне и отличные действия на контратаках, в результате чего общий счёт противостояния уже 7:2 в пользу команды из столицы Франции. Матвей Сафонов сегодня тоже на первых ролях. Первый гол был забит после его мощного выноса со штрафного, а в концовке российский голкипер несколько раз вполне уверенно вступил в игру. Сделаем паузу, вернёмся во втором тайме! «Челси» будет биться за престиж!

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

43' ❗ Отличная возможность для «ПСЖ»! Не вернулись после углового в оборону игроки «Челси», в итоге гости сыграл на перехвате, и Витинья из глубины забросил мяч направо на Баркола! Брэдли убежал от Палмера, ворвался в штрафную и пробил низом! Справился Роберт Санчес!

43' Ещё раз Сафонов в игру вступил! Андрей Сантос выиграл верх слева в штрафной, пробил в ближний угол, в пряжке Матвей дотянулся и отбил мяч на угловой! Кажется, в створ он не летел, но всё равно вратарь сыграл правильно!

42' ❗ Сафонов спасает свою команду! Палмер сильный удар низом нанёс в дальний угол, в прыжке дотянулся Матвей и смог мяч отбить! Эффектный сейв!

41' Заключительная пятиминутка основного времени первого тайма у нас пошла. Парижане, надо сказать, довольно высоко встречают лондонцев.

40' Андрей Сантос потащил было мяч вперёд по центру, но его встретил защитник, пришлось отдавать налево на Кукурелью. Тот отыграл назад, чтобы сохранить мяч.

38' Палмер продолжает с правого фланга довольно опасно навешивать в штрафную площадь, но на этот раз на опережение здорово сыграл защитник «ПСЖ». Мяч выбит.

37' Угловой слева исполнили лондонцы, пошёл навес во вратарскую, где Сафонов смог кулаком до мяча дотянуться, но в него уткнулся Андрей Сантос. Фол в атаке.

36' А вот это неплохо получилось! Роберт Санчес от своих ворот сильно вынес мяч вперёд, и на левом фланге Жоао Педро смог «продавить» Пачо, после чего пробил с лёта с острого угла! Сафонов перекрыл ближний, и от него мяч отскочил за лицевую!

36' Жоау Невеш подключился к очередной атаке парижан, последовал дальний удар по воротам «Челси», но получилось выше перекладины.

35' Около десяти минут до конца первого тайма. «ПСЖ» держит соперника на почтительном расстоянии от ворот Сафонова.

33' Ещё одна быстрая атака «ПСЖ», Баркола слева ворвался в штрафную, пытался из-под защитника то ли пробить в дальний угол, то ли найти партнёра на дальней штанге, но в итоге мяч укатился за лицевую.

32' Ещё один мяч забили игроки «ПСЖ», Хвича из-за пределов штрафной площади сыграл в стенку с Баркола, под ответный пас вырвался на рандеву с Санчесом и уверенно его переиграл! Выяснилось, что офсайд был у Брэдли, так что даже особо не праздновали парижане.

32' Жоао Педро из середины поля выполнил длинный заброс к линии штрафной площади соперника, но получилось точно на соперника. Отбились гости.

30' Получше стал держаться мяч у «ПСЖ», удалось гостям успокоить соперника. Постарается ли «Челси» ещё раз взвинтить темп?

29' Сафонов вступил в игру. Решил голкипер «ПСЖ» далеко вынести мяч, потому как постепенно игра стала приближаться к его воротам под прессингом соперника.

28' А теперь игроки «ПСЖ» получили возможность немного мяч покатать. Не нравится это «Челси», хозяева стараются активно прессинговать.

27' Хакими из глубины поля выполнял заброс вперёд направо на Витинью, которого хорошо придерживал Андрей Сантос. В аут мяч выбит, парижане исполнят.

25' Вновь угловой заработали игроки «Челси», Энцо от левого флажка навесил на ближнюю штангу, получилось прямо на голову Хакими. Справились парижане.

23' Палмер получил мяч на правом фланге, навесил на дальнюю штангу, и тут Сафонов ошибся на выходе. До мяча он не дотянулся, и Жоао Педро смог пробить с линии вратарской, пусть и неточно!

22' Чаще владеют мячом игроки «Челси», но в последние минуты не добираются хозяева до штрафной площади парижан.

21' Приближается первый тайм к своей середине. Кажется, что всё контролирует «ПСЖ», моментов у ворот Сафонова мы толком не видим.

19' Перебрались в редкую атаку игроки «ПСЖ», с правого края последовал то ли удар с острого угла, то ли прострел, но в итоге Роберт Санчес уверенно поймал мяч в руки.

18' Два подряд угловых заработали футболисты «Челси», после второго мяч заметался в штрафной площади «ПСЖ», но всё же смогли гости его вынести.

16' Уже пять мячей надо забить игрокам «Челси». Не опускают руки лондонцы, продолжают тащить мяч в атаку футболисты хозяев.

14' Подача с левого фланга в штрафную площадь «ПСЖ», гости отбились, а на подборе оказался Педру Нету. Сильно пробил он с линии штрафной площади, но попал в партнёра! От Андрея Сантоса мяч улетел за лицевую.

12' Хорошая атака «Челси», Палмер делал передачу в центр на ход Жоао Педро, но слишком слабо получилось. Бразильцу пришлось притормаживать, в итоге его догнал соперник и мяч выбил.

11' 2-6 на табло с учетом первой встречи, так что «Челси» теперь надо забивать сразу четыре раза. Реально ли это? «ПСЖ», например, не собирается к своим воротам опускаться.

10' Неприятно было у ворот «ПСЖ» после подачи с угла поля. Энцо замыкал дальнюю штангу, после скидки, но попал в Сафонова. Да и вообще, заметался мяч перед Матвеем, никак не могли его гости вынести.

9' Угловой на правом фланге заработали игроки «Челси»! Это Энцо с левого края штрафной пытался навес на дальнюю штангу исполнить, но после рикошета мяч улетел за лицевую.

7' Повтор показал, что Сарр всё-таки коснулся мяча после выноса Сафонова, так что прямой голевой пас не дадут нашему голкиперу. Но отмечаем его вынос со штрафного!

6' Жоао Педро упустил мяч в атаке, в итоге ударил по ноге Жоау Невеша, который оперативно его подхватил.

5' Роберт Санчес от своей штрафной площади выполнил длинную передачу на чужую половине поля, но получилось слишком сильно. Сафонов мяч поймал, а затем после паузы выкинул его налево на Нуну Мендеша.

4' Продолжают контролировать мяч футболисты «ПСЖ», а болельщики ведут себя довольно громко! Темп хороший у нас в начале, игра должна быть интересная!

3' Хвича по левому флангу разогнал очередную контратаку, Заир-Эмери сместился в центр вдоль линии штрафной площади, но пробить ему так и не дали. Дело перетекло в позиционное наступление.

2' Бодро начали игроки «Челси», Палмер сейчас активно прессинговал Пачо до самой лицевой линии, заставив защитника выбить мяч в аут.

1' Перехватили мяч игроки «ПСЖ» и рванули в быструю контратаку. Нуну Мендеш забежал по левому флангу, прострелил в штрафную площадь, и поймал мяч Роберт Санчес!

1' Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Челси»! В синих майках и трусах, белых гетрах сегодня хозяева, а «ПСЖ» сыграет в розовом комплекте, но ближе к красному всё-таки.