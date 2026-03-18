Спартак М - Динамо М 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак М
Динамо М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 18 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Испания Хуан Карлос Карседо
Россия Ролан Александрович Гусев
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ: «Спартак» — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 5:2.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 0 : 1
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
1 : 1 2 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Балтика
Зенит
0 : 1
Крылья Советов
Оренбург
2 : 0
Ростов
Динамо Мх
0 : 2
Арсенал Т
Локомотив М
1 : 2
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Краснодар
3 : 1 4 : 0
Команда12
Динамо М
Спартак М
5 : 2 18.03
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Зенит
Динамо Мх
18.03
Крылья Советов
Локомотив М
19.03

