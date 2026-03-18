Барселона - Ньюкасл 18 Марта смотреть матч
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
18 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 18 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания).
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|22
|пз
|Марк Берналь
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес
|11
|пз
|Рафинья
|7
|пз
|Ферран Торрес
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|7
|пз
|Жоэлинтон
|8
|пз
|Сандро Тонали
|11
|нп
|Харви Барнс
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эдди Хау
История личных встреч
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|18.03
| Аталанта
Бавария
|1 : 6
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|5 : 2
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|1 : 1
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|1 : 1
|17.03
| ПСЖ
Челси
|5 : 2
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 0
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|3 : 0
|5 : 0 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05