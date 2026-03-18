Бавария - Аталанта 18 Марта смотреть матч
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
18 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Аталанта, которое состоится 18 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия).
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Аталанта
Бергамо, Италия
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|4
|зщ
|Жонатан Та
|45
|пз
|Александар Павлович
|7
|пз
|Серж Гнабри
|20
|пз
|Том Бишоф
|14
|пз
|Луис Диас
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Ленарт Карл
|11
|нп
|Николас Джексон
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|7
|нп
|Камал Сулемана
|90
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 6:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|18.03
| Аталанта
Бавария
|1 : 6
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|5 : 2
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|1 : 1
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|1 : 1
|17.03
| ПСЖ
Челси
|5 : 2
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 0
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|3 : 0
|5 : 0 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05