АЕК Афины - Целе 19 Марта прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
19 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
АЕК Афины
Целе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Целе, которое состоится 19 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1АлбанияврТомас Стракоша
12ГрециязщЛазарос Рота
2КамерунзщАроль Мукуди
44ПортугалиязщФилипе Релвас
3ГрециязщСтаврос Пилиос
8СербияпзМият Гачинович
13МексикапзОрбелин Пинеда
18РумынияпзРэзван Марин
11МавританияпзАбубакари Койта
25ВенгриянпБарнабаш Варга
9СербиянпЛука Йович
1СловенияврЖан-Люк Лебан
2ИспаниязщХуанхо Ньето
44ПольшазщЛукаш Бейгер
6ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
23СловениязщЖан Карничник
4СловенияпзДарко Хрка
8Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
94СловенияпзRudi Vancas
10СловениянпСвит Сешлар
20РоссиянпНикита Иосифов
47ЛитванпАрмандас Кучис
Главные тренеры
СербияМарко Николич
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 19.03
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 19.03
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 19.03
Лех П
Шахтёр
1 : 3 19.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 19.03
Фиорентина
Ракув
2 : 1 19.03
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 19.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 19.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

