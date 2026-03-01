Ракув - Фиорентина 19 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Фиорентина, которое состоится 19 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|48
|вр
|Оливер Зых
|25
|зщ
|Богдан Раковицан
|4
|зщ
|Стратос Сварнас
|7
|пз
|Фран Тудор
|23
|пз
|Кароль Струски
|6
|пз
|Оскар Репка
|10
|пз
|Иван Лопес
|19
|нп
|Михаэль Амеяв
|8
|нп
|Томаш Пенько
|9
|нп
|Patryk Makuch
|18
|нп
|Джонатан Брёут Брунес
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|23
|зщ
|Эман Кошпо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|27
|пз
|Шер Ндур
|17
|пз
|Джек Харрисон
|22
|пз
|Якопо Фаццини
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|Марек Папшун
|Паоло Ваноли
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЗ Алкмар
|1 : 0
|4 : 0
| Сигма Оломоуц
Лозанна
|1 : 1
|1 : 2
| Зриньски
Кристал Пэлас
|1 : 1
|2 : 0
| КуПС
Лех П
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Фиорентина
|0 : 3
|2 : 4 ДВ
| Шкендия
Самсунспор
|0 : 1
|4 : 0
| Дрита
Целе
|2 : 3
|3 : 2
| Омония
Риека
|0 : 1
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Риека
Страсбург
|1 : 2
|19.03
| АЗ Алкмар
Спарта П
|2 : 1
|19.03
| Самсунспор
Райо Вальекано
|1 : 3
|19.03
| Лех П
Шахтёр
|1 : 3
|19.03
|Команда
|1
|2
| Целе
АЕК Афины
|0 : 4
|19.03
| Фиорентина
Ракув
|2 : 1
|19.03
| Сигма Оломоуц
Майнц
|0 : 0
|19.03
| Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
|0 : 0
|19.03
|Команда
|1
|2
| B07
B08
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B01
B02
|09.04
|16.04
| B05
B06
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|27.05