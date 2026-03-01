Ракув - Фиорентина 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
19 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Ракув
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Фиорентина, которое состоится 19 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Фиорентина
Фиорентино, Италия
48ПольшаврОливер Зых
25РумыниязщБогдан Раковицан
4ГрециязщСтратос Сварнас
7ХорватияпзФран Тудор
23ПольшапзКароль Струски
6ПольшапзОскар Репка
10ИспанияпзИван Лопес
19ПольшанпМихаэль Амеяв
8ПольшанпТомаш Пенько
9ПольшанпPatryk Makuch
18НорвегиянпДжонатан Брёут Брунес
53ДанияврОливер Кристенсен
15ИталиязщПьетро Комуццо
23Босния и ГерцеговиназщЭман Кошпо
6ИталиязщЛука Раньери
65ИталиязщФабьяно Паризи
8ИталияпзРоландо Мандрагора
80ИталияпзДжованни Фаббьян
27ИталияпзШер Ндур
17АнглияпзДжек Харрисон
22ИталияпзЯкопо Фаццини
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ПольшаМарек Папшун
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 19.03
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 19.03
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 19.03
Лех П
Шахтёр
1 : 3 19.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 19.03
Фиорентина
Ракув
2 : 1 19.03
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 19.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 19.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
