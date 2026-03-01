Майнц - Сигма Оломоуц 19 Марта прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
19 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
Майнц
Сигма Оломоуц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Сигма Оломоуц, которое состоится 19 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Майнц
Майнц, Германия
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
33ГерманияврДаниэль Бац
31ГерманиязщДоминик Кор
4АвстриязщСтефан Пош
48ПольшазщКацпер Потульский
21ГерманиязщДанни да Коста
6ЯпонияпзКаисю Сано
14ДанияпзВильям Бёвинг
2АвстрияпзФилипп Мвене
8ГерманиянпПауль Небель
20ГерманиянпФиллип Тиц
26ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
91ЧехияврЯн Коутны
33СловакиязщМатуш Малы
13ЧехиязщJiří Sláma
8ЧехияпзJiří Spáčil
47ЧехияпзМихал Беран
88ВенгрияпзПетер Барат
70НигерияпзAbubakar Ghali
7СловенияпзДаниэль Штурм
22ЧехиянпМатей Гадаш
14ЧехиянпАнтонин Русек
9ЧехиянпЯн Климент
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 19.03
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 19.03
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 19.03
Лех П
Шахтёр
1 : 3 19.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 19.03
Фиорентина
Ракув
2 : 1 19.03
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 19.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 19.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

