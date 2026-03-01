Спарта - АЗ Алкмар 19 Марта прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
19 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Спарта П
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - АЗ Алкмар, которое состоится 19 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия).

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
44 Словакия вр Якуб Суровчик
19 Чехия зщ Адам Шевински
27 Чехия зщ Филип Панак
11 Чехия зщ Матей Ринеш
30 Чехия пз Ярослав Зелены
17 Перу пз Оливер Сонне
18 Шотландия пз Эндрю Ирвинг
6 Финляндия пз Каан Кайринен
36 Австралия нп Гаранг Куол
29 Чехия нп Матиаш Войта
22 Словакия нп Лукаш Гараслин
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
26 Нидерланды пз Кес Смит
7 Бразилия нп Уэсли Патати
17 Дания нп Исак Йенсен
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 19.03
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 19.03
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 19.03
Лех П
Шахтёр
1 : 3 19.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 19.03
Фиорентина
Ракув
2 : 1 19.03
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 19.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 19.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

