Райо Вальекано - Самсунспор 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
19 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Райо Вальекано
Самсунспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Самсунспор, которое состоится 19 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Самсунспор
Самсун, Турция
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИталиязщЛуис Фелипе
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
21ИспанияпзФран Перес
7ИспаниянпИси Паласон
9БразилиянпАлешандре Журавски
18ИспаниянпАльваро Гарсия
1ТурцияврОкан Коджук
55ТурциязщЮнус Эмре Чифт
37СловакиязщЛюбомир Шатка
4НидерландызщРик ван Дронгелен
17ИсландиязщЛоги Томассон
2ШвециязщЮсафат Мендес
29КонгопзЭнтони Макумбу
5ТурцияпзДжелиль Юксель
20ТурцияпзЯлчин Каян
21ДанияпзКарло Хольс
9ЧаднпМариус Муандилмаджи
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ГерманияТомас Райс
ГерманияТорстен Финк
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 19.03
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 19.03
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 19.03
Лех П
Шахтёр
1 : 3 19.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 19.03
Фиорентина
Ракув
2 : 1 19.03
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 19.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 19.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
