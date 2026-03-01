Шахтёр - Лех 19 Марта прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
19 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Шахтёр
Лех П

Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Лех, которое состоится 19 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Лех П
Познань, Польша
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
17 Бразилия зщ Винисиус Аугусто
18 Тунис зщ Алаа Грам
4 Бразилия зщ Марлон
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
27 Украина пз Олег Очеретько
8 Украина пз Дмитрий Крыськив
10 Бразилия пз Педриньо
30 Бразилия пз Алисон
11 Бразилия пз Невертон
19 Бразилия нп Кауан Элиас
41 Польша вр Бартош Мрозек
2 Португалия зщ Жоэл Перейра
27 Польша зщ Войцех Монка
16 Хорватия зщ Антонио Милич
15 Польша зщ Михал Гургуль
43 Польша пз Антони Козубаль
8 Иран пз Али Голизаде
77 Гондурас пз Луис Пальма
14 Швеция пз Лео Бенгтссон
99 Испания нп Пабло Родригес
9 Швеция нп Микаэль Исхак
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ноа
АЗ Алкмар
1 : 0 4 : 0
Сигма Оломоуц
Лозанна
1 : 1 1 : 2
Зриньски
Кристал Пэлас
1 : 1 2 : 0
КуПС
Лех П
0 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Фиорентина
0 : 3 2 : 4 ДВ
Шкендия
Самсунспор
0 : 1 4 : 0
Дрита
Целе
2 : 3 3 : 2
Омония
Риека
0 : 1 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Риека
Страсбург
1 : 2 19.03
АЗ Алкмар
Спарта П
2 : 1 19.03
Самсунспор
Райо Вальекано
1 : 3 19.03
Лех П
Шахтёр
1 : 3 19.03
Команда12
Целе
АЕК Афины
0 : 4 19.03
Фиорентина
Ракув
2 : 1 19.03
Сигма Оломоуц
Майнц
0 : 0 19.03
Кристал Пэлас
АЕК Ларнака
0 : 0 19.03
1/4 финала
Команда12
B07
B08
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B01
B02
09.0416.04
B05
B06
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
27.05

