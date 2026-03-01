Мидтьюлланн - Ноттингем Форест 19 Марта прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
19 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Мидтьюлланн
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Ноттингем Форест, которое состоится 19 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
4СенегалзщУсман Диао
6ХорватиязщМартин Эрлич
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
55ДаниязщВиктор Бак
11ЧилипзДарио Осорио
8ДанияпзФилип Биллинг
19КолумбияпзПедро Браво
21ЭквадорпзДениль Кастильо
10Южная КореянпЧхо Кю Сун
74БразилиянпЖуниор Брумадо
26БельгияврМатц Селс
34НигериязщОла Айна
31СербиязщНикола Миленкович
5Бразилиязщ Мурилло
3УэльсзщНеко Уильямс
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
8АнглияпзЭллиот Андерсон
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
7АнглияпзКаллум Хадсон-Одои
14ШвейцариянпДан Ндой
19БразилиянпИгор Жезус
Главные тренеры
ДанияМайк Тулльберг
ПортугалияВитор Перейра
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 19.03
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 19.03
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 19.03
Штутгарт
Порту
1 : 2 19.03
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 19.03
Генк
Фрайбург
1 : 0 19.03
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 19.03
1/4 финала
Команда12
Брага
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

