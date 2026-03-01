Мидтьюлланн - Ноттингем Форест 19 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Ноттингем Форест, которое состоится 19 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|4
|зщ
|Усман Диао
|6
|зщ
|Мартин Эрлич
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|55
|зщ
|Виктор Бак
|11
|пз
|Дарио Осорио
|8
|пз
|Филип Биллинг
|19
|пз
|Педро Браво
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|10
|нп
|Чхо Кю Сун
|74
|нп
|Жуниор Брумадо
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|7
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|14
|нп
|Дан Ндой
|19
|нп
|Игор Жезус
|Майк Тулльберг
|Витор Перейра
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|1 : 1
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|0 : 1
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|1 : 0
|19.03
| Штутгарт
Порту
|1 : 2
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|1 : 1
|19.03
| Генк
Фрайбург
|1 : 0
|19.03
| Ференцварош
Брага
|2 : 0
|4 : 0
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|0 : 1
|19.03
|Команда
|1
|2
| Брага
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05