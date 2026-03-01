Астон Вилла - Лилль 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Астон Вилла
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лилль, которое состоится 19 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Лилль
Лилль, Франция
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26НидерландызщЛамар Богард
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
21БразилияпзДуглас Луис
24БельгияпзАмаду Онана
7ШотландияпзДжон Макгинн
27АнглияпзМорган Роджерс
19АнглиянпДжейдон Санчо
11АнглиянпОлли Уоткинс
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
18ДР КонгозщШансель Мбемба
23АлжирзщАйсса Манди
15ФранциязщРомен Перро
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
28ФранцияпзГаэтан Перрен
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Динамо З
Генк
1 : 3 3 : 3 ДВ
Бранн
Болонья
0 : 1 1 : 0
ПАОК
Сельта
1 : 2 1 : 0
Фенербахче
Ноттингем Форест
0 : 3 1 : 2
Команда12
Лудогорец
Ференцварош
2 : 1 2 : 0
Селтик
Штутгарт
1 : 4 0 : 1
Лилль
Црвена Звезда
0 : 1 0 : 2 ДВ
Панатинаикос
Виктория Пльзень
2 : 2 1 : 1 3 : 4
1/8 финала
Команда12
Болонья
Рома
1 : 1 19.03
Лилль
Астон Вилла
0 : 1 19.03
Панатинаикос
Бетис
1 : 0 19.03
Штутгарт
Порту
1 : 2 19.03
Команда12
Сельта
Лион
1 : 1 19.03
Генк
Фрайбург
1 : 0 19.03
Ференцварош
Брага
2 : 0 4 : 0
Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
0 : 1 19.03
1/4 финала
Команда12
Брага
B02
09.0416.04
B03
B04
09.0416.04
Команда12
B05
B06
09.0416.04
B07
B08
09.0416.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
30.0430.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
30.0430.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.05

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
