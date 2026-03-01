Рома - Болонья 19 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Болонья, которое состоится 19 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|2
|пз
|Девайн Ренш
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|13
|вр
|Федерико Равалья
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|41
|зщ
|Мартин Витик
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|17
|пз
|Жоау Мариу
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|4
|пз
|Томмазо Побега
|11
|пз
|Джонатан Роу
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|Джан Пьеро Гасперини
|Винченцо Итальяно
|Команда
|1
|2
| Динамо З
Генк
|1 : 3
|3 : 3 ДВ
| Бранн
Болонья
|0 : 1
|1 : 0
| ПАОК
Сельта
|1 : 2
|1 : 0
| Фенербахче
Ноттингем Форест
|0 : 3
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Ференцварош
|2 : 1
|2 : 0
| Селтик
Штутгарт
|1 : 4
|0 : 1
| Лилль
Црвена Звезда
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Виктория Пльзень
|2 : 2
|1 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Болонья
Рома
|1 : 1
|19.03
| Лилль
Астон Вилла
|0 : 1
|19.03
| Панатинаикос
Бетис
|1 : 0
|19.03
| Штутгарт
Порту
|1 : 2
|19.03
|Команда
|1
|2
| Сельта
Лион
|1 : 1
|19.03
| Генк
Фрайбург
|1 : 0
|19.03
| Ференцварош
Брага
|2 : 0
|4 : 0
| Ноттингем Форест
Мидтьюлланн
|0 : 1
|19.03
|Команда
|1
|2
| Брага
B02
|09.04
|16.04
| B03
B04
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| B05
B06
|09.04
|16.04
| B07
B08
|09.04
|16.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|30.04
|30.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|30.04
|30.04
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.05