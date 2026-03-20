Борнмут - Манчестер Юнайтед 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
20 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Борнмут
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Манчестер Юнайтед, которое состоится 20 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Борнмут
Борнмут
Манчестер Юнайтед
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
23 Англия зщ Джеймс Хилл
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
20 Испания зщ Алехандро Хименес
10 Шотландия пз Райан Кристи
8 Англия пз Алекс Скотт
16 Англия пз Маркус Таверньер
37 Бразилия пз Райан
9 Бразилия нп Эванилсон
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
15 Франция зщ Лени Йоро
5 Англия зщ Гарри Магуайр
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3054
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3051
5
Лига Европы
Ливерпуль3049
6 Челси3048
7 Брентфорд3045
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Фулхэм3041
12 Брайтон энд Хоув Альбион3040
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3032
16 Тоттенхэм Хотспур3030
17 Ноттингем Форест3029
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3029
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

