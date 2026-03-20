02:03 ()
Свернуть список

Вильярреал - Реал Сосьедад 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Вильярреал
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
6 Испания зщ Пау Наварро
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
12 Португалия зщ Ренату Вейга
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
18 Сенегал пз Пап Гейе
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
20 Испания нп Альберто Молейро
7 Испания нп Херар Морено
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
17 Испания зщ Серхио Гомес
31 Испания зщ Хон Мартин
23 Испания пз Брайс Мендес
18 Испания пз Карлос Солер
4 Испания пз Йон Горротксатеги
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2870
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2866
3
Лига чемпионов
Атлетико М2857
4
Лига чемпионов
Вильярреал2855
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Лига конференций
Сельта2841
7 Реал Сосьедад2838
8 Эспаньол2837
9 Хетафе2835
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2834
13 Райо Вальекано2832
14 Валенсия2832
15 Севилья2831
16 Мальорка2828
17 Алавес2828
18
Зона вылета
Эльче2826
19
Зона вылета
Леванте2823
20
Зона вылета
Овьедо2821

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close