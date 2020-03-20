Кальяри - Наполи 20 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Наполи, которое состоится 20 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Элия Каприле
|22
|зщ
|Альберто Доссена
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|26
|зщ
|Йерри Мина
|32
|зщ
|Зе Педру
|8
|пз
|Мишель Адопо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|2
|нп
|Марко Палестра
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|1
|вр
|Алекс Мерет
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|99
|пз
|Франк Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|27
|нп
|Алиссон Сантос
|Фабио Пизакане
|Антонио Конте
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Сассуоло
|29
|38
|11
|Удинезе
|29
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Дженоа
|29
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|29
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Лечче
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|29
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18