Дженоа - Удинезе 20 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Удинезе, которое состоится 20 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
|40
|вр
|Мадука Окойе
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|11
|зщ
|Хассан Камара
|28
|зщ
|Умар Соле
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|Даниэле Де Росси
|Коста Руньяич
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Лацио
|29
|40
|10
|Сассуоло
|29
|38
|11
|Удинезе
|29
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Дженоа
|29
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|29
|30
|16
|Фиорентина
|29
|28
|17
|Лечче
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|29
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18