Эштрела - Каза Пия 20 Марта прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
20 Марта 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Эштрела
Каза Пия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Каза Пия, которое состоится 20 Марта 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Каза Пия
Лиссабон
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
30 Бразилия зщ Луан Патрик
83 Бразилия зщ Otavio Fernandes
2 Швеция зщ Яхья Каллей
19 Португалия пз Паулу Морейра
6 Швеция пз Kevin Jansson
10 Румыния пз Янис Стойка
21 Германия нп Макс Шольце
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
11 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
9 Бразилия нп Родриго Перейра
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
3 Ангола зщ Kaly
4 Португалия зщ Жоау Голарт
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
42 Колумбия пз Себастьян Перес
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
13 США нп Korede Osundina
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2669
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2662
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2642
6 Фамаликан2642
7 Эшторил2637
8 Морейренсе2635
9 Витория Гимарайнш2632
10 Алверка2629
11 Риу Аве2627
12 Арока2626
13 Эштрела2625
14 Санта-Клара2625
15 Каза Пия2524
16
Стыковая зона
Насьонал2622
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2610

