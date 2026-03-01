Ахмат - Ростов 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 21 Марта 2026 года в 13:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Станислав Саламович Черчесов
|Джонатан Альба
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Зенит
|21
|45
|3
|Локомотив М
|21
|41
|4
|Балтика
|21
|39
|5
|ЦСКА
|21
|36
|6
|Спартак М
|21
|35
|7
|Динамо М
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Акрон
|21
|22
|11
|Ростов
|21
|22
|12
|Динамо Мх
|21
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|21
|20
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|21
|18
| 16
Зона вылета
|Сочи
|21
|9