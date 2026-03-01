Брайтон - Ливерпуль 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
21 Марта 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль, которое состоится 21 Марта 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
20 Англия пз Джеймс Милнер
27 Нидерланды пз Матс Виффер
25 Парагвай пз Диего Гомес
30 Германия пз Паскаль Грос
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
11 Гамбия нп Янкуба Минте
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Ибраима Конате
6 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3054
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3051
5
Лига Европы
Ливерпуль3049
6 Челси3048
7 Брентфорд3045
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Фулхэм3041
12 Брайтон энд Хоув Альбион3040
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3032
16 Тоттенхэм Хотспур3030
17 Ноттингем Форест3029
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3029
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

