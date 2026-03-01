Брайтон - Ливерпуль 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль, которое состоится 21 Марта 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|20
|пз
|Джеймс Милнер
|27
|пз
|Матс Виффер
|25
|пз
|Диего Гомес
|30
|пз
|Паскаль Грос
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|11
|нп
|Янкуба Минте
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|6
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|22
|нп
|Уго Экитике
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Арне Слот
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|54
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|30
|49
|6
|Челси
|30
|48
|7
|Брентфорд
|30
|45
|8
|Эвертон
|30
|43
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|10
|Борнмут
|30
|41
|11
|Фулхэм
|30
|41
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|40
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|30
|32
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|30
|17
|Ноттингем Форест
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17