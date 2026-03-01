Фулхэм - Бёрнли 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
21 Марта 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Бёрнли, которое состоится 21 Марта 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Германия вр Бернд Лено
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Англия пз Джош Кинг
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
19 Нигерия нп Саму Чуквезе
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
12 Англия зщ Башир Хамфрис
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
29 Англия пз Джош Лорент
20 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
11 Англия нп Джейдон Энтони
10 Англия нп Маркус Эдвардс
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3054
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3051
5
Лига Европы
Ливерпуль3049
6 Челси3048
7 Брентфорд3045
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Фулхэм3041
12 Брайтон энд Хоув Альбион3040
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3032
16 Тоттенхэм Хотспур3030
17 Ноттингем Форест3029
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3029
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

