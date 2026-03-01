Эвертон - Челси 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
21 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Эвертон
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Челси, которое состоится 21 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Челси
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
42 Англия пз Тим Айрогбунам
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
7 Англия нп Дуайт Макнил
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Гвинея-Бисау нп Бету
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
21 Нидерланды зщ Йоррел Хато
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
20 Бразилия нп Жоао Педро
7 Португалия нп Педру Нету
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3054
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3051
5
Лига Европы
Ливерпуль3049
6 Челси3048
7 Брентфорд3045
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Фулхэм3041
12 Брайтон энд Хоув Альбион3040
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3032
16 Тоттенхэм Хотспур3030
17 Ноттингем Форест3029
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3029
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

