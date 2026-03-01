23:39 ()
Расписание матчей
Пятница 20 марта
Суббота 21 марта
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Брентфорд 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
21 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Лидс Юнайтед
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 21 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс
Лондон
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
2 Англия зщ Джейден Богл
24 Англия зщ Джеймс Джастин
44 Болгария пз Илия Груев
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
33 Италия пз Микаель Кайоде
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Дания пз Матиас Йенсен
18 Украина пз Егор Ярмолюк
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3054
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3051
5
Лига Европы
Ливерпуль3049
6 Челси3048
7 Брентфорд3045
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Фулхэм3041
12 Брайтон энд Хоув Альбион3040
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3032
16 Тоттенхэм Хотспур3030
17 Ноттингем Форест3029
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3029
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
 Все новости

 Все обзоры
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close