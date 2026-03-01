Лидс Юнайтед - Брентфорд 21 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 21 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|44
|пз
|Илия Груев
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Данго Уаттара
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|Даниэль Фарке
|Кит Эндрюс
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|54
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|30
|49
|6
|Челси
|30
|48
|7
|Брентфорд
|30
|45
|8
|Эвертон
|30
|43
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|10
|Борнмут
|30
|41
|11
|Фулхэм
|30
|41
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|40
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|30
|32
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|30
|17
|Ноттингем Форест
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|31
|17